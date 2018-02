Réveillon vip no Rio custa até R$ 2,5 mil

Quem quiser passar o réveillon no Rio com conforto tem boas opções de festas para celebrar a chegada de 2013. Só que a cidade está na moda e espera por 720 mil visitantes neste réveillon. Por isso, os preços estão nas alturas e, em um dos sete points badalados selecionados pelo Estado, a festa custa até R$ 2,5 mil.

Com vista panorâmica privilegiada da orla, a festa no Forte de Copacabana espera atrair 5 mil pessoas. A decoração é assinada por Abel Gomes, responsável pela cenografia de abertura e encerramento da Olimpíada de 2016. Haverá shows de Jorge Ben Jor e do fenômeno pop Apl.De.Ap, do Black Eyed Peas.

Para quem quiser ver o espetáculo dos fogos do alto, o Morro da Urca e o Pão de Açúcar oferecem o cenário ideal. O Pão de Açúcar terá a 7.ª edição do Réveillon do Morro, com MPB, soul music e a bateria do Salgueiro.

No Copacabana Palace, vips precisarão desembolsar no mínimo R$ 2 mil para celebrar a virada. Serão três opções de serviço. Quem optar pela festa no Ristorante Hotel Cipriani terá som de piano e menu degustação do chef executivo Nicola Finamore. No Restaurante Pérgula, o ambiente será animado por DJs.

O valor mais alto - R$ 2.530 - será para quem optar pela festa dos Salões Nobre, Golden e Frontais, com bufê do chef Francesco Carli. Na frente do Copacabana Palace, será montado o principal palco da virada, que terá shows de Diogo Nogueira, Unidos da Tijuca e Claudia Leitte.

O Windsor Atlântica oferece ceias distintas em seus dois restaurantes: o The View, localizado no 4.º andar do hotel, e o Alloro, no térreo, onde o menu preparado pelo chef italiano Luciano Boseggia traz medalhão de lagosta ao perfume de curry com cuscuz siciliano.

A badalação segue em Ipanema. No Hotel Fasano, os convidados assistirão à queima de fogos à beira da piscina. O cardápio é assinado por Luca Gozzani. No Fasano Al Mare, a seleção de pratos inclui rabada com batata e creme de trufas negras e carré de cordeiro com torino de porcini e lentilhas. No Londra, o bufê variado inclui lombo de javali assado e paleta de cordeiro.

Há festas badaladas também longe das areias. Na Gávea, o Jockey Club preparou dois espaços, com preços a partir de R$ 330 e comidas leves para não atrapalhar o agito dos convidados na pista de dança, ao som do tradicional Monobloco.

Na Lagoa Rodrigo de Freitas, o Palaphita Kitch promove a virada em clima amazônico. No cardápio, nada da habitual ceia de ano-novo. Os ingredientes exóticos da Amazônia brasileira serão a tônica dos pratos preparados com a consultoria do especialista Mário de Andrade, dono do espaço. "É uma festa bem família, para todas as idades, e com uma ideia de parque, de amplitude. Normalmente os réveillons são fechados e a gente vai usar o máximo possível um espaço a céu aberto", diz Andrade.

RÉVEILLON DO MORRO: WWW.BONDINHO.COM.BR FORTE DE COPACABANA: (21) 3473-3342 PALAPHITA KITCH:

(21) 2227-0837 HOTEL FASANO: (21) 3202-4256 JOCKEY CLUB: (21) 2263-5766 COPACABANA PALACE: (21) 2545-8790 WINDSOR ATLÂNTICA: (21) 2195-7800