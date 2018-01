Réveillon na Paulista espera mais de 2 milhões de pessoas

Os organizadores da festa de réveillon da avenida Paulista esperam reunir novamente mais de 2 milhões de pessoas. No ano passado, estiveram na avenida cerca de 2,3 milhões de pessoas, também segundo estimativas dos organizadores. A 12ª edição do evento terá como tema "São Paulo e o mundo se encontram aqui". Segundo a Prefeitura, estão confirmados os shows do cantor Daniel e dos grupos Babado Novo e Skank. A festa será encerrada com uma apresentação da escola de samba Vai-Vai, campeã do carnaval de 2008 em São Paulo. Pela primeira vez, a festa terá mais de um patrocinador principal. Juntos, Magazine Luiza, Banco Itaú, Vivo e Brahma investiram cerca de R$ 3,5 milhões no evento, que só foi confirmado a menos de duas semanas de sua realização. O palco ocupará 800 m? de área instalada entre as ruas Ministro Rocha Azevedo e Frei Caneca, com 12 telões e painéis eletrônicos. Segundo a Playcorp, empresa produtora do evento, neles serão exibidas imagens que mostram a diversidade étnica e cultural de São Paulo, como pessoas e bairros característicos. A festa começa às 20 horas do dia 31 e deve seguir até as 2h30. Após a meia-noite, haverá 15 minutos de espetáculo pirotécnico, produzido por 100 mil tiros e mais de seis mil bombas multicoloridas, acompanhado por uma chuva de cinco milhões de confetes metalizados e uma revoada de 10 mil balões coloridos. O som, com potência de 500 mil watts, reproduzirá o áudio do palco ao longo dos três quilômetros que o evento deve ocupar. Luzes e efeitos especiais de iluminação consumirão mais de um milhão de watts, suportados por 23 geradores com capacidade de mais de quatro milhões de watts - segundo os organizadores, energia suficiente para iluminar uma cidade. Ainda de acordo com a organização, mais de 3,5 mil pessoas trabalharão na montagem e na realização do evento. A segurança ficará a cargo de 2,5 mil homens, entre seguranças particulares, Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana e Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A avenida será interditada já às 10h do dia 31, em ambos os sentidos, para a realização da 84ª Corrida de São Silvestre, no trecho entre as ruas Teixeira da Silva e Peixoto Gomide.