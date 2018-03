Réveillon da ''paz total'' é o destaque no Rio

No primeiro ano com festas 100% bancadas pela iniciativa privada, São Paulo e Rio fizeram suas celebrações de réveillon sem incidentes graves. No Rio, o marco foi a Igreja da Penha iluminada. "Foi o réveillon da paz total", disse o comandante da força pacificadora no Alemão e na Penha, Fernando Sardenberg.

Pelo mundo, o destaque ficou para Sydney, com suas 4 toneladas de fogos e gastos de US$ 4,5 milhões. Na Europa, políticos foram às TVs para falar da crise econômica e nas ruas as festas tentaram animar a população com muitas luzes.