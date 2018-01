Réveillon da Paulista quer atrair mais de 2 milhões de pessoas

São Paulo quer fazer o maior réveillon de sua história neste ano. A expectativa é que o evento - que chega em sua 12ª edição - reúna mais de 2 milhões de pessoas. A festa começa às 20 horas do dia 31 de dezembro e termina às 2h30 do dia 1º de janeiro. Entre as atrações estão o cantor Daniel, as banda Skank e Babado Novo e a campeã do Carnaval de São Paulo 2008, a Vai-Vai, que encerrará a festa. Veja também: Dicas no Blog do Verão09 Fotos de banhistas aproveitando o verão Segundo o presidente da São Paulo Turismo, Caio Luiz de Carvalho, oferecer atrações democráticas foi prioridade. "O importante é agradar a todos os gostos, não necessariamente trazer grandes atrações da música. Não é esse o propósito do evento", disse. Pela primeira vez a festa terá mais de um patrocinador principal. Juntos a Magazine Luiza, o Banco Itaú, a Vivo e a Brahma investiram cerca de R$ 3,5 milhões na produção. "Em um momento de crise econômica internacional é interessante que a gente consiga mobilizar patrocinadores", declarou o prefeito Gilberto Kassab. Cerca de 2,3 milhões de pessoas são esperadas na Avenida Paulista, número que representa aumento de 5% com relação ao ano passado, que contou com 2,2 milhões de pessoas. A SPTuris estima que cerca de 100 mil turistas comparecerão à Avenida Paulista para a virada. O palco começa a ser montado nesta quinta-feira, 18, entre as ruas Ministro Rocha de Azevedo e Frei Caneca e trará um cenário que pretende retratar o público democrático que freqüenta a Avenida Paulista. Com o tema "São Paulo e o mundo se encontram aqui", a cenografia simulará um porta-retrato e o telão exibirá fotografias de pessoas de diferentes etnias, bairros característicos e imagens do público ao vivo. Para o momento da virada será realizado um espetáculo pirotécnico de 15 minutos, com chuva de confetes metalizados e uma revoada de 10 mil balões coloridos. Os presentes poderão enviar mensagens SMS que serão exibidas no palco e nos 12 painéis eletrônicos espalhados na avenida. Para a instalação da estrutura, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) irá interditar o trecho nesta quinta, das 23h30 às 4h30. A circulação de pedestres ficará desativada em algumas áreas.