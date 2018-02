Retrospectiva do fim do mundo!

Se o corte de cabelo do corintiano Guerrero virar moda nos campos de futebol, o torcedor brasileiro vai acabar sentindo saudades do moicano de Neymar!

Sortimento humano

Já com chamadas no ar, o Big Brother Brasil 13 ainda não tem elenco confirmado. O reality show de 2012 - lembra? - reuniu um coroa tatuado bissexual, uma arte-educadora que produzia filmes pornôs, uma lésbica rata de academia, um garoto-propaganda de cuecas... Espera-se para ano que vem uma turma mais ousada. Talvez por isso, a Globo só vai anunciar os participantes depois do Natal!

De castigo

O debate sobre a distribuição dos royalties do petróleo não esclareceu coisa nenhuma, mas serviu pelo menos para revelar ao País que existem 3.060 vetos presidenciais aguardando a atenção do Congresso. O certo seria suspender o recesso parlamentar e convocar deputados e senadores para um esforço concentrado durante o período de festas.

Curto e grosso

Acostumado a malabarismos com o IOF e o IPI para segurar o câmbio ou alavancar o PIB, o ministro Guido Mantega deu, enfim, uma notícia econômica que todo mundo entende: "A gasolina vai ficar mais cara em 2013!"

Fim de festa

Tem torcedor do Corinthians revoltado com o pedido de desculpas do pagodeiro Thiaguinho à Mancha alviverde por provocações aos palmeirenses: "Amarelou, mano?"

Deve ter havido algum mal-entendido na interpretação do tal calendário maia! Pra gente aqui no Brasil, pelo menos, o fim do mundo apenas começa oficialmente às 9h11 desta sexta-feira, dia 21, quando o Sol atinge o solstício no Hemisfério Sul.

Vem chegando o verão e, com ele, a loucura do último fim de semana nos shoppings antes do Natal, o caos aéreo, os acidentes nas estradas, os temporais, os apagões, os efeitos devastadores da gula, o foguetório, as ressacas e, depois da "dezembrite", o aumento da gasolina, o Big Brother Brasil, o carnaval de rua...

O fim do mundo pode até ser especificamente hoje para José Dirceu se o ministro Joaquim Barbosa cismar a qualquer momento de mandá-lo pra cadeia, mas a verdade é que, para a maioria dos mortais, o fim do mundo começa todo dia - estão aí as retrospectivas que não me deixam mentir.

Tragédias, dramas, catástrofes naturais, crimes bárbaros, trapaças, gente que vai fazer falta, micos monumentais e o avanço científico no desenvolvimento de pelos na nuca de ratos carecas.

Todo ano é mais ou menos assim, o que difere 2012 dos outros é a boa notícia da frustração do fim do mundo maia. Vamos lá, sorria!

Nada é pra já

Quando, afinal, o japonesinho que arrematou a virgindade da brasileira Catarina Migliorini (foto) em leilão na internet vai bater o martelo? Será que vai deixar todo mundo vê-la nua antes na Playboy de janeiro, caramba?!