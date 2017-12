Retrato falado foi feito há 2 anos, no Rio O retrato falado que teria sido atribuído a Fabiane Maria de Jesus e acabou divulgado pela página no Facebook de responsabilidade do "Guarujá Alerta" foi feito há dois anos pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Fabiane, de 33 anos, foi espancada no sábado pelos moradores do Guarujá, supostamente depois de ser confundida com a mulher que aparece no retrato falado, acusada de tentar sequestrar um bebê recém-nascido em Ramos, na zona norte carioca.