Retorno do feriado tem neblina e bloqueio

O protesto ocorreu no km 7. De acordo com a concessionária, um grupo de 50 pessoas bloqueou as duas pistas da rodovia e reivindicava isenção ou redução na tarifa de pedágio para quem mora na cidade.

No sentido São Paulo, o congestionamento chegou a dez quilômetros. Já na pista sentido Belo Horizonte, a fila teve três quilômetros. A Polícia Rodoviária Federal negociou a liberação e os manifestantes deixaram a estrada por volta das 17h30.

Operação comboio. No Sistema Anchieta-Imigrantes, desde a manhã, a neblina obrigou a concessionária a adotar, com apoio da Polícia Rodoviária Estadual, a operação comboio para a descida da serra, a partir do pedágio. Também houve formação de comboios para subir a serra. Quem estava na estrada ficou sem hora para chegar. À tarde, a operação continuava apenas para quem seguia para a Baixada Santista.

No planalto, houve trânsito lento com paradas também por causa da chuva que caía em alguns pontos. Na volta para São Paulo, no fim da tarde, havia congestionamento entre o km 49 e o km 44 da Anchieta, e do km 53 ao km 47 da Imigrantes.

Já quem passava pela Rodovia Raposo Tavares teve problemas no trecho entre Itapetininga e Sorocaba, por causa das obras de duplicação, que não foram paralisadas.