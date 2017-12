Retomada de diálogo deverá ser prioridade

O secretário-geral da Associação de Docentes da universidade, Francisco Miraglia, acredita que a questão orçamentária deve ser prioridade do reitor no primeiro ano de gestão. "É preciso abrir e tratar das contas internas", diz. Em novembro, o Estado mostrou que a USP gasta quase 100% dos seus recursos com a folha de pagamentos.

Entre as propostas de Zago estão a ênfase na graduação, com maior inclusão de jovens pobres, descentralização administrativa e mais colaborações da USP no desenvolvimento social e tecnológico. /B.F.S. e V.V.