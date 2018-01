Retiradas quatro agulhas do pescoço do menino

Um grupo de médicos extraiu quatro agulhas do pescoço do menino baiano de dois anos cravadas pelo padrasto que disse ter tido intenção de matá-lo para vingar-se da esposa.

Os médicos tiveram êxito na operação do menino na cidade de Salvador para tirar as agulhas, incluindo uma perto da coluna vertebral. O menino estava em bom estado depois da operação de três horas, disse Susy Moreno, porta-voz do hospital.

Na semana passada os médicos retiraram 14 agulhas dos intestinos, fígado e bexiga do menino. Em uma operação anterior extraíram dele quatro agulhas perto do coração e pulmões.

A polícia tem acusado o padrasto, Roberto Carlos Magalhães, de 30 anos, de tentativa de assassinato. Magalhães disse durante uma entrevista de televisão que tentou matar o menino como vingança contra sua mulher. A polícia também acusou do crime a amante de Magalhães, Angelina Ribeiro dos Santos, de 47 anos.

O acusado disse que drogou o menino com uma mescla de vinho e água, e que fez com que Dos Santos o segurasse contra o solo enquanto injetava quase três dezenas de agulhas em seu corpo. Indicou que o pequeno estava muito bêbado para chorar enquanto as agulhas eram inseridas, mas sentiu dor depois que passou o efeito do álcool.

Magalhães disse que pensou que as agulhas matariam o menino se que ninguém o descobrisse.

As agulhas foram descobertas através de raio X e depois das contínuas queixas que forçaram sua mãe a levá-lo ao hospital.

Os médicos não planejavam operar o menino no pescoço até mais tarde nesta semana, mas novas provas determinaram que a agulha próxima a coluna vertebral poderia lhe causar danos se não fosse extraída imediatamente.

A polícia tem investigado uma pessoa que supostamente preparou o fermentado de vinho que tomou o menino, mas esse suspeito ficou livre de responsabilidades.