Retirada de painel movimenta os Jardins

O painel foi feito a pedido do arquiteto Flávio Miranda, para quem ele deu aula quando era aluno do curso de Arquitetura na Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Segundo o artista, Miranda queria usar um imóvel para abrir uma galeria de design e pediu para que ele compusesse a obra. Há cerca de um mês, no entanto, a galeria fechou as portas e o imóvel deverá agora abrigar uma joalheria. Segundo um segurança, o painel foi retirado no dia 12.

Cozinheiro de um restaurante vizinho, Fred Gouveia, de 22 anos, disse que viu a escultura sendo retirada. "Foi rápido. Eles isolaram a calçada para não passar nenhum pedestre e desmontaram tudo. Ainda perguntei para onde levariam as peças e eles disseram que era para o depósito da galeria."

Dona de uma galeria de arte vizinha, Sabina de Libman disse não querer se envolver nesse problema, mas afirmou que "Caciporé é um artista importante, consagrado, cuja obra deveria ser sempre respeitada".

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Referência. Vizinhos do prédio telefonaram ao Estado para relatar o corrido. O artista também recebeu ligações. "Aquele painel fazia parte da geografia da Haddock Lobo, tornou-se um ponto de referência da cidade", disse Caciporé Torres. "Foi tudo feito escondido. Vou falar com meu advogado e pretendo processar os responsáveis. Eles não podiam ter feito isso sem me consultar." Por enquanto, o imóvel está fechado e com um plástico preto sobre a fachada. O dono do imóvel, Flávio Miranda, foi procurado, mas até as 20 horas de ontem não havia sido localizado.