Resultados de exames de José Alencar têm avaliação positiva

O vice-presidente da República, José Alencar, realizou exames nesta quinta-feira, 22, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e deu sequência ao tratamento de quimioterapia.

De acordo com a assessoria do hospital, devido os resultados dos exames apontarem uma avaliação positiva, o paciente seguirá com a mesma linha de tratamento a qual vem se submetendo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Alencar chegou à unidade de saúde às 8 horas e deixou o hospital por volta das 14 horas. O vice-presidente, de 77 anos, luta contra um câncer no abdômen há 12 anos.