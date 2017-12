Resultado expõe militância e serve de alerta à oposição O resultado da eleição do Conselho Participativo reflete a diferença que há entre PT e PSDB no que diz respeito à mobilização das militâncias. O PT, como já é tradição do partido, saiu às ruas e divulgou mais o pleito, do qual foi idealizador para suas bases, enquanto, imagino, o PSDB e as outras siglas de oposição não fizeram o mesmo na cidade.