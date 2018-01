Resultado da primeira chamada do Prouni é divulgado

Candidatos a vagas do Programa Universidade para Todos (Prouni) já podem consultar o resultado da primeira chamada de selecionados, por meio do site siteprouni.mec.gov.br. O programa, do Ministério da Educação (MEC), oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior.

Nesta edição, o ProUni vai ofertar 203.602 bolsas para 30.931 cursos. A inscrição é feita pela internet.

Neste ano, os cinco cursos que oferecem o maior número de bolsas são Engenharias, Administração, Pedagogia, Direito e Ciências Contábeis. Para Medicina, apesar da tímida oferta de vagas pelas instituições particulares, também tem crescido a oferta. Em 2013, 634 bolsas foram oferecidas para o curso e, neste ano, esse número chegou a 838.

O estudante deve comparecer até o dia 1º de fevereiro na instituição para a qual foi selecionado e comprovar as informações prestadas na ficha de inscrição. A perda do prazo ou não comprovação das informações implicará, automaticamente, na reprovação do candidato.

A segunda chamada será divulgada no dia 12 de fevereiro, e a comprovação das informações dos pré-selecionados nesta etapa deverá ser feita até 18 de fevereiro. Quem não for pré-selecionado em nenhuma das duas chamadas poderá entrar na lista de espera, exclusivamente para o curso correspondente à primeira opção. O interesse em participar da lista de espera deve ser manifestado pelo candidato entre 26 a 29 de fevereiro de 2016, na página do ProUni. As informações são da Agência Brasil.