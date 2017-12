Resultado da 1ª chamada do Sisu sai hoje

Será divulgado nesta segunda-feira, 13, o resultado da primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), plataforma digital do Ministério da Educação que reúne vagas em instituições públicas com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Além da internet, o resultado do Sisu pode ser consultado também na Central de Atendimento do MEC, por meio do telefone 0800-616161 e nas instituições participantes.

Balanço divulgado na noite de sexta-feira, pouco antes do encerramento das inscrições, mostrava que os inscritos no Sisu já eram quase metade dos 5 milhões de candidatos do Enem em 2013. O Sisu oferece 171.401 vagas em 4.723 cursos de 115 instituições públicas de educação superior. Os convocados para a primeira chamada devem fazer a matrícula entre os dias 17 e 21.