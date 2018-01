Restrições a caminhões são suspensas em SP por causa da chuva

Por causa do trânsito nas marginais do Tietê e do Pinheiros nesta terça-feira, 8, a CET suspendeu parte das restrições a caminhões na Zona de Máxima Restrição de Caminhões (ZMRC). A recomendação é que os motoristas que estão na Marginal do Tietê usem alternativas. O rodízio de veículos, entre 17h e 20h não foi suspenso nesta terça.

Veja também:

GALERIA: Imagens da chuva e do caos em SP nesta terça

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

BLOG: Acompanhe a situação do trânsito na cidade

FÓRUM: Você teve problemas para fazer ligações?

COMENTE: Twitter do estadao.com.br

Os motoristas que estão na Marginal do Tietê podem pegar as seguintes alternativas, segundo a CET:

- Rua Monte Pascal (ZMRC)

- Rua Brigadeiro Gavião Peixoto (ZMRC)

- Rua Barão de Jundiaí (ZMRC)

- Rua Clélia (ZMRC)

- Rua Jeroaquara (ZMRC)

- Rua Trajano (ZMRC)

- Viaduto da Lapa (ZMRC)

- Praça Jácomo Zanella

- Av. Ermano Marchetti (Praça Dr. Pedro Corazza)

- Av. Marquês de São Vicente

- Av. Norma Pieruccini Gianotti

- Rua Sérgio Tomas