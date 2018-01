Restrição a prédios serve de proteção a zona residencial As regras de zoneamento da Avenida Brasil só permitem prédios com até 12 metros. O tipo de uso varia de acordo com o trecho. Da Avenida Rebouças até a Rua Colômbia, são permitidos orfanatos, museus, bibliotecas, serviços de saúde e showrooms - exceto o de motocicletas -, além do comércio de alimentação, mas sem consumo no local. Entre a Rua Colômbia e a Avenida Brigadeiro Luís Antônio, os imóveis podem ser alugados para bancos, consulados e escritórios de profissionais liberais.