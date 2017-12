Restrição a caminhões reduz trânsito de São Paulo em 27%, diz CET

SÃO PAULO - A restrição ao tráfego de caminhões na Marginal do Pinheiros, Avenidas dos Bandeirantes e Jornalista Roberto Marinho reduziu em 27% o trânsito em São Paulo no mês de setembro, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Segundo balanço da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), as mudanças melhoraram o tráfego em 75% no corredor da Bandeirantes e 26% na Marginal do Pinheiros. As melhorias refletiram também na movimentação da Marginal do Tietê, que apresentou aumento de 62% na fluidez do trânsito.

A multa para quem desrespeita a regra - que vigora de segunda a sexta-feira, das 5 horas às 21 horas, e aos sábados, das 10 horas às 14 horas, exceto nos feriados - é de R$ 85, infração média que contabiliza 4 pontos na carteira de habilitação.

Também houve mudanças no limite de velocidade. A partir do próximo dia 13, veículos pesados (ônibus e caminhões) que excederem 70 km/h na pista expressa da Marginal do Pinheiros poderão ser multados. Anteriormente, a velocidade máxima permitida era de 90 km/h.

No mês passado, a circulação de caminhões também foi restrita em dez vias do Morumbi, mas a medida ainda vigora apenas em caráter educativo, sem aplicação de multas. Diariamente, circulam cerca de 210 mil caminhões pela capital.