Restrição a caminhões no Morumbi começa nesta segunda-feira

SÃO PAULO - A proibição do trânsito de caminhões no bairro do Morumbi, na zona sul de São Paulo, começou nesta segunda-feira e vai atingir dez ruas da região. Além disso, a velocidade máxima permitida na Marginal do Pinheiros será reduzida de 90 km/h para 70 km/h no caso de caminhões pesados.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), no entanto, ainda vai anunciar quando começam as multas. As vias ainda têm de receber sinalização adequada, informando a restrição. "Enquanto a sinalização estiver sendo instalada, haverá um período de adaptação e orientação aos caminhoneiros, antes do início da fiscalização com multas", informou a companhia.

A restrição será de segunda a sexta-feira, das 5 às 21 horas. Segundo a CET, a multa é de R$ 85,12, infração média, mais quatro pontos na carteira de habilitação.

As vias proibidas para caminhões são: Rua Jules Rimet (da Praça Roberto Gomes Pedrosa até a Rua Padre Lebret); Avenida Giovanni Gronchi; Avenida Francisco Morato; Avenida Dr. Luís Migliano; Avenida Dr. Guilherme Dumont Villares; Avenida Jacob Salvador Zveibel; Avenida João Jorge Saad; Rua Eng. Oscar Americano; Rua Padre Lebret; e Avenida Morumbi (entre a Ponte do Morumbi e a Avenida Francisco Morato).