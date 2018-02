Restrição a caminhões multa 150 mil em 1 ano

O maior número de infrações se concentrou na Marginal do Pinheiros, onde 90.940 veículos foram multados entre setembro de 2010 e junho deste ano. Na Avenida dos Bandeirantes foram 43.983 multas e na Afonso D"Escragnole Taunay, 14.819.

Segundo dados da CET, a implementação das Zonas de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) permitiu uma melhoria de 20% nos índices de lentidão na capital, em comparação com o mesmo período do ano anterior - índice esperado pela Prefeitura. Das 7 às 20 horas, os trechos de lentidão diminuíram de 64,3 km para 51,5 km. Na Avenida dos Bandeirantes se registrou o melhor índice, de 54% - de 4 km para 1,8 km. A Marginal do Pinheiros não ganhou muito em fluidez: a melhora foi de apenas 6%.

Desde 2 de setembro de 2010, a CET multa caminhões que circulem pelas vias especificadas entre 5 e 21horas de segunda a sexta-feira e das 10 às 14 horas aos sábados.