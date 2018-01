Restrição a caminhões começa hoje

Começam hoje as novas regras para a circulação de caminhões na cidade de São Paulo. Os veículos grandes de carga estão banidos das Avenidas dos Bandeirantes e Jornalista Roberto Marinho e da Marginal do Pinheiros entre 5h e 21h. Por outro lado, os caminhões menores estão liberados para circular no centro expandido.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) estima que 80% dos caminhões que atualmente usam as três vias devem deixar de atravessar a cidade no horário de restrição - os restantes são veículos menores ou enquadrados como "exceção". Hoje, circulam por dia 26 mil caminhões na Marginal do Pinheiros e 9,5 mil na Bandeirantes.

Com essas medidas, a CET espera reduzir entre 15% e 20% a lentidão média nas três vias. As novas regras foram anunciadas na quarta-feira pelo prefeito Gilberto Kassab (DEM). Outras restrições para caminhões foram implementadas há dois anos. A primeira foi a criação da Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC), área de 100 quilômetros quadrados na qual os veículos de carga estão proibidos das 5h às 21h.

Agora, as proibições na Marginal do Pinheiros e na Avenida dos Bandeirantes têm o objetivo de fazer com que os motoristas passem a usar o Trecho Sul do Rodoanel, inaugurado há quatro meses. Embora a adesão à nova rodovia tenha sido grande, há o receio de que o início da cobrança do pedágio faça com que os caminhões voltem para dentro de São Paulo.

A Avenida Jornalista Roberto Marinho, na zona sul, atualmente não recebe um grande fluxo de caminhões. A proibição na via foi adotada para impedir que ela seja usada como rota alternativa às outras duas avenidas com restrição. A Prefeitura afirma que as novas regras só terão validade em duas a três semanas, quando será instalada a nova sinalização. Nos primeiros dias não serão aplicadas multas.

A outra mudança é a liberação dos Veículos Urbanos de Carga (VUCs) no centro expandido. Esses caminhões de até quatro metros de comprimento estão liberados das 10 às 16 horas. A regra anterior, também criada em 2008, previa que esses veículos precisariam obedecer a um rodízio de placas pares e ímpares para circular nessa região nesse horário.

Motos. Também começa a vigorar hoje a proibição para motos na pista expressa da Marginal do Tietê - os motociclistas ainda podem circular nas pistas central e local.

A CET afirma que essa restrição tem o objetivo de dar mais segurança aos motociclistas. Nos primeiros dias também não serão aplicadas multas.