Restrição a caminhões à esquerda na hora do rush começa hoje no trecho de serra Começa hoje a restrição a caminhões na faixa esquerda da pista sul da Rodovia Anchieta na hora do rush, das 18h às 20h, no trecho de serra, por 15 quilômetros, entre o km 40 (interligação com a Imigrantes) e o km 55 (trevo de Cubatão).