Restauro que pôs 'rímel' em santa é alvo de crítica A restauração de uma imagem de Santa Bárbara de 1,73 metro de altura, exposta em uma capela existente na Fortaleza de Santa Cruz da Barra de Jurujuba, em Niterói, na região metropolitana do Rio, está causando polêmica. Feita de madeira no início do século 19, a imagem foi desfigurada, afirmam especialistas. "A imagem não estava danificada, bastaria uma limpeza, passar um pano. Mas alguém decidiu restaurar e a santa ganhou cílios grandes e rímel,", afirmou o historiador Milton Teixeira.