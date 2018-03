Restaurantes paulistanos põem celebridades à mesa Restaurantes e bares de São Paulo buscam há tempos no mundo das celebridades a inspiração para seus menus. Agora, porém, as alternativas são mais diversas: há desde um cupcake com o nome do presidente americano, Barack Obama, ao sanduíche Elvis Burger, em homenagem ao rei do rock. Receitas com o nome do jogador Ronaldo, do diretor Clint Eastwood e da atriz Luana Piovani - que inspirou um suculento filé - também aparecem nos menus.