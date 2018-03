Restaurantes da Ásia e América Latina ganham espaço

Outra tendência é o crescimento da América Latina na lista - apesar da decepcionante queda de posição do D.O.M, de Alex Atala, a presença do Brasil aumentou, com a entrada do Maní na lista. E Roberta Sudbrack continua correndo por fora. México e Peru aumentaram a presença, com dois restaurantes cada um e duas subidas meteóricas - o peruano Astrid y Gastón, em Lima, foi do 35.º para o 14.º lugar e o mexicano Pujol saltou 20 posições.

Tradicionalmente pouco valorizada nesse ranking, a Itália desta vez levou o 3.º lugar, com a Osteria Francescana, além de registrar dois grandes deslocamentos - Combal.Zero, de Davide Scabin, em Turin, subiu 19 posições e foi para o 40.º lugar, e o Piazza Duomo, em Alba, subiu de 89.º para 41.º.

A presença asiática cresceu, especialmente a da China, com três casas. E, como que para desmentir que o ranking privilegia a vanguarda, os prêmios especiais foram para chefs que costumam ficar fora da lista. A italiana Nádia Santini, do Dal Pescatore, em Modena, de cozinha tradicional, foi eleita a melhor chef mulher. E o francês Alain Ducasse - que tem três restaurantes três-estrelas Michelin, mas voltou a ficar fora da lista - foi premiado pelo conjunto da obra.