Restaurante sofre arrastão na Vila Mariana

SÃO PAULO - O restaurante Espetinho da Vila, localizado na Rua Machado de Assis, na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, foi alvo de um arrastão na noite deste quinta-feira, 20. A informação foi confirmada pela Polícia Militar.

Por volta das 22h30, quatro assaltantes armados invadiram o estabelecimento e renderam funcionários e clientes. Os bandidos roubaram dinheiro do caixa, além de pertences das pessoas que estavam no local. Depois, o grupo conseguiu fugir em um carro.

Testemunhas anotaram a placa e a polícia constatou que o veículo era roubado. Ninguém ficou ferido.

Histórico de arrastões. Em janeiro, outros dois restaurantes - Santa Clara Batataria, localizado na Rua Áurea, e Rong He, na Rua Tutoia, ambos na Vila Mariana - sofreram o mesmo crime. Bolsas e celulares dos clientes foram levados nos dois arrastões, que ocorreram em intervalo de minutos.

Os casos foram registrados no 36º Distrito Policial (Vila Mariana). A polícia utilizou imagens do circuito de câmeras dos dois pontos comerciais para tentar identificar os ladrões. Reconhecido por duas vítimas, um dos suspeitos foi preso em fevereiro quando estava em uma casa no Jardim Clímax, na zona sul da capital. Segundo a Polícia Civil, oito celulares foram encontrados no imóvel.