Restaurante sofre arrastão em Higienópolis, centro de SP

São Paulo, 1 - Cerca de seis homens armados realizaram um arrastão no restaurante Carlota, localizado no número 753 da Rua Sergipe, em Higienópolis, centro de São Paulo, por volta da meia-noite da última quinta-feira, 31, de acordo com a Polícia Militar.

Este é o segundo assalto a restaurante que acontece nesta semana na região. No último domingo, dia 27, a Pizzaria Bráz, também localizada na Rua Sergipe, passou por um arrastão onde cerca de seis homens roubaram os pertences dos clientes do local.

De acordo com a Polícia Militar, seis homens armados invadiram o restaurante na noite da última quinta e anunciaram o roubo. Os homens roubaram pertences pessoais, celulares, carteiras, relógios, das pessoas que jantavam no local.

Os homens fugiram do local no carro de um dos clientes do restaurante. Ninguém ficou ferido, afirma a PM. O caso foi registrado no 78º Distrito Policial.

O estadao.com.br falou com um funcionário do restaurante, que pediu para não se identificar e, segundo ele, o local funciona normalmente nesta sexta-feira, 1. O restaurante foi aberto ao público por volta das 12h e ainda segundo o homem, dos funcionários foi informado sobre o arrastão.

Outro caso. No último domingo, 27, uma quadrilha, também composta por seis homens, realizou um arrastão na Pizzaria Bráz, uma das mais tradicionais de São Paulo, na Rua Sergipe, em Higienópolis.

O restaurante fica a 190 metros da sede do 7.º Batalhão da Polícia Militar, mas, mesmo assim, os bandidos conseguiram fugir levando dinheiro, joias, bolsas, documentos e cartões de, pelos menos 30 pessoas que jantavam no momento do arrastão.

Segundo testemunhas, os criminosos chegaram em dois carros, por volta das 23h30. Policiais militares chegaram à pizzaria depois de os bandidos fugirem. Uma cliente conseguiu avisar a polícia, enquanto acontecia o assalto.

