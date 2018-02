Restaurante na Vila Madalena sofre arrastão e a parte do bando é preso

Texto atualizado às 20h30.

SÃO PAULO - Dois homens foram presos e um adolescente, de 16 anos, apreendido, no final da noite dessa quinta-feira, 4, após uma quadrilha fazer um arrastão no restaurante Saj, na Vila Madalena, zona oeste da capital paulista. O restante do grupo - pelo menos quatro criminosos - continua foragido.

Aproximadamente 10 homens armados invadiram o restaurante especializado em comida libanesa. Eles levaram bolsas, carteiras, celulares, relógios e dinheiro dos clientes e fugiram usando dois carros roubados de um estacionamento. Os veículos foram vistos por policiais, que suspeitaram dos passageiros e começaram a perseguição.

Durante tentativa de fuga pela Avenida Brasil, próximo à Rua Cuba, região dos Jardins, um dos carros roubados bateu na traseira do outro. Quatro criminosos que estavam no veículo atingido conseguiram escapar. Uma equipe da Rota prendeu um homem de 18 anos e outro 19 anos, além de um adolescente.

O trio foi flagrado com os objetos que foram roubados no comércio. O material recuperado foi devolvido às vítimas.

O caso foi registrado no 78º Distrito Policial, dos Jardins. O adolescente foi levado para a Fundação Casa, e os dois homens ao Centro de Detenção Provisória local. A polícia tenta localizar os outros envolvidos no arrastão.

Neste ano, cerca de 30 restaurantes e bares já foram alvo de arrastões em São Paulo.