Restaurante é alvo de arrastão no Morumbi

SÃO PAULO - Três criminosos com toucas ninjas fizeram um arrastão no Restaurante Gogó da Ema, no Morumbi, zona oeste de São Paulo, na noite desta segunda-feira, 30. Ao menos 15 clientes tiveram pertences e dinheiro levados pelo grupo, que também roubou o caixa.

Por volta das 22h30, os bandidos invadiram o estabelecimento, que fica na esquina das ruas José Jannarelli e Amélia Correia, no bairro de Jardim Guedala. Eles conseguiram fugir antes da chegada da polícia. Até agora ninguém foi preso.

As vítimas do arrastão serão ouvidas durante esta terça no 89º Distrito Policial (Portal do Morumbi), que conduzirá a investigação. Não há registro de imagens de segurança que possam ajudar na identificação dos suspeitos.