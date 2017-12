Restaurante de comida japonesa no Morumbi sofre arrastão

SÃO PAULO - Quatro homens armados fizeram um arrastão em um restaurante de comida japonesa no Morumbi, zona sul da capital paulista, na noite desta quarta-feira, 9. De acordo com a Polícia Militar, era por volta das 22h15 quando os criminosos anunciaram o assalto e dominaram 19 pessoas que estavam no Flying Sushi na unidade localizada no número 2.989 da Avenida Giovanni Gronchi. Não houve registro de feridos nem detidos.

Ainda de acordo com a polícia, além de levar o dinheiro do caixa, o bando roubou celulares, bolsas, pastas e mochilas dos clientes. O caso foi registrado no 89º Distrito Policial (Portal Morumbi).