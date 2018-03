Restaurant Week, pelas dicas de seus habitués

Consolidada no calendário de eventos de São Paulo, a Restaurant Week começa amanhã para alegria de fãs de carteirinha do festival. Nesta edição, serão 301 participantes. Além dos restaurantes da capital, farão parte casas de Campinas, Santos, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Santo André, Cotia, Guarujá, Barueri, Embu, São Bernardo do Campo e São Sebastião.

Até 3 de abril, em qualquer uma das casas participantes, cardápios especiais com entrada, prato principal e sobremesa serão oferecidos a R$ 29,90 no almoço e a R$ 39,90, no jantar (bebidas, serviço e couvert não incluídos).

A data é aguardada com ansiedade por habitués. "Participei de todas as edições. Costumo me programar para ir a uns quatro ou cinco restaurantes", diz a bacharel em Direito Neuma Lobato Souza, de 33 anos. "Mal sei fritar um ovo, mas adoro comer e sou muuuuuito crítica."

Neuma sempre tenta ir a restaurantes que ainda não conhece. "Eu escolho pelo cardápio, não pelo nome famoso", explica. "Neste ano, desisti de ir ao La Vecchia Cucina, porque achei o cardápio sem graça. Mas quero ir ao Maria Lima Bistrô e ao Arturito, dois que achei bem interessantes."

O fanatismo é tanto que, na edição do ano passado, ela preparou uma espécie de cartilha bem-humorada com dicas para enviar aos amigos.

Roubadas. "Olhei tudo para escapar de roubadas. Como a do restaurante que serve "Crema Di Papaya con Liquore Di Cassis" e do outro que serve abacaxi grelhado. Pobreza!", alerta a cartilha, que não perdoa "poucas novidades" e "cardápio geralmente decepcionante dos restaurantes mais famosos". E ainda seleciona pérolas de "restaurantes que não sabem nem escrever o nome do que servem" - tem "saumão", "cemolina", "noses" (sic)...

Outra que não perde o evento é a veterinária Julia Magaldi, de 28 anos. "Meu principal programa é ir a restaurantes. Então costumo me organizar para aproveitar ao máximo a Restaurant Week", diz ela.

Desde o início. Dos 301 participantes do festival, apenas oito estiveram em todas as edições. São eles: Amaranto, Badaró, Canvas, Ganesh, Govinda, La Marie, Obá e El Patio.

"É um evento para todo mundo, para o cliente comum. Por isso, é um sucesso", diz Hugo Delgado, chef do Obá.