Restam nove dias para resgatar créditos Restam nove dias para os contribuintes resgatarem os créditos da Nota Fiscal Paulista (NFP). O dinheiro pode ser transferido para conta corrente ou poupança, doado a outra pessoa ou repassado a uma entidade de assistência social, ou ainda servir para abater parte do valor do IPVA. Cerca de 22 milhões de pessoas poderão fazer o resgate dos créditos acumulados no primeiro semestre.