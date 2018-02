Resposta à opinião pública ou populismo penal? É regra facilmente comprovada: sempre que um crime provoca o clamor popular, o Congresso inicia um movimento para desengavetar projetos ou votar propostas novas a favor do endurecimento das penas ou pela restrição de direitos. Foi assim com o sequestro do empresário Abílio Diniz e a aprovação da Lei de Crimes Hediondos; foi assim após o assassinato do menino João Hélio e a aprovação da redução da maioridade penal na Comissão de Constituição e Justiça do Senado; foi assim depois dos ataques do PCC em São Paulo e a aprovação de 11 projetos de lei, incluindo o que proibia o uso de telefones celulares nos presídios, prática que persiste até hoje.