Responsável por crianças é acusado de mortes

Além disso, o presidente da entidade, o major reformado da Polícia Militar Sérgio Pereira de Magalhães Júnior, de 42 anos, é acusado de ter atuado em 14 autos de resistência (morte de suspeitos em confronto com a polícia) e de integrar uma milícia. Pesquisa no banco de dados da Polícia Civil, informatizado desde 2000, mostra que em 4 casos o policial é apontado como autor das mortes.

Desde 2008, quando obteve o direito de ser reformado por ter duas vértebras feridas em um confronto com bandidos cinco anos antes, Magalhães Júnior é suspeito também de atuar em milícia. Segundo o jornal O Dia, o oficial é investigado pela 33.ª Delegacia de Polícia (Realengo) por agir nas Favelas Vila Brasil e Sobral, em Magalhães Bastos.

Desde 2005, a Casa Espírita Tesloo dirigida pelo major já recebeu R$ 79,8 milhões em 23 contratos firmados com a Prefeitura. Os convênios foram assinados sem a realização de licitação. A Secretaria Municipal de Assistência Social explica que a ONG foi selecionada por meio de processo seletivo público, que dispensa licitação por se tratar de entidade sem fins lucrativos.

De acordo com o relatório da Comissão de Direitos Humanos, os abrigos são de difícil acesso, o que dificulta o convívio familiar. Além disso, faltam informações consolidadas sobre o efeito do tratamento dos adolescentes e crianças viciados e são comuns contenções físicas por meio da amarração de pés e mãos. Com base no relatório, deputados e entidades de defesa de direitos humanos pedem o fim da internação compulsória de crianças e adolescentes.