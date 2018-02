Resorts unem luxo e natureza para atrair endinheirado O Hotel Canoa, na Praia de Barra do Una, em São Sebastião, oferece massagens aos hóspedes com os pés na areia, entre o mar e o Rio Una. "Uma estrutura é montada na praia para receber o hóspede, que pode optar por terapias de harmonização corporal com pedras energizadas", diz o dono, Adrian Fuhrhausser.