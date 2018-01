Resgate deixa região sul de SP sem luz por mais de 2 horas

O resgate de um homem que escalou uma torre de alta tensão no ABC paulista deixou parte da zona sul da capital sem energia na tarde desta quinta-feira, 26. A Eletropaulo suspendeu o fornecimento às 13h58, a pedido do Corpo de Bombeiros.

Pouco depois, os bombeiros socorreram o homem e o levaram ao pronto-socorro Central de São Caetano do Sul. A energia foi restabelecida às 16h21. A torre situa-se na Avenida Guido Aliberti, na entrada de São Caetano do Sul. As linhas de subtransmissão de energia da torre abastecem trechos dos bairros Cursino, Ipiranga, Sacomã, Saúde e Vila Mariana. O corte afetou cerca de 168 imóveis.