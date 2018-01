Resgate de grupo perdido em Parelheiros será concluído a pé

Bianca Ribeiro e Bruno Lupion, do estadão.com.br

Pessoas do grupo já resgatadas pela PM. Foto: José Luiz da Conceição/AE

SÃO PAULO - O resgate do grupo de pessoas que se perdeu no sábado, 3, em uma trilha na região de Parelheiros, zona sul da capital, será concluído por terra, a pé. Um helicóptero sobrevoou o local por volta das 15h30 deste domingo, 4, mas não havia condições para pouso por causa do mau tempo na região.

Doze pessoas foram resgatadas pelo ar nesta manhã e entre 10 e 13 ainda estão na mata, acompanhadas por quatro equipes de policiais. O deslocamento por terra já foi iniciado e acompanhará uma linha de trem que corta o Parque Estadual da Serra do Mar, segundo a Base do Grupamento Aéreo da Polícia Militar em Praia Grande.

Mais de 20 pessoas se perderam na mata no sábado, quando seguiam em direção a Mongaguá, no litoral paulista.

Segundo o Comando de Operações Especiais (COE) da PM, caso a chuva e a neblina persistam nas próximas horas, quatro equipes devem iniciar o resgate por terra, o que deverá aumentar o tempo de trabalho dos agentes. Mais cedo, o tenente Álvaro Zocchio Júlio não soube informar o número exato de pessoas que ainda aguardava resgate. Seria entre 10 e 13 pessoas.

No sábado, a polícia recebeu um chamado de três pessoas que se separaram do grupo para procurar ajuda e conseguiram chegar à Rodovia dos Imigrantes. Elas haviam dito que estavam em um grupo de 29 pessoas que se perderam quando caminhavam pela trilha.

Atualizado às 17h01 para acréscimo de informações