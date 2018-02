Resgate de animal afeta circulação da Linha 3 do Metrô de SP

SÃO PAULO - A Linha 3-Vermelha do Metrô de São Paulo foi desenergizada no início da tarde desta segunda-feira, 29, para a retirada de um cachorro da via. O problema afetou a circulação de trens no trecho entre Vila Matilde e Penha.

Segundo o Metrô, as composições não puderam circular entre 12h16 e 12h21 nas proximidades do trecho afetado. Equipes da companhia estiveram no local para resgatar o animal. Os passageiros foram informados do problema pelo sistema de som das estações e dos trens. Até as 12h50, os passageiros eram avisados que a linha ainda circulava com velocidade restrita.