Resgatados corpos dos dois mergulhadores Os corpos dos mergulhadores Alessandro Varani e Rodrigo Garcia, ambos de 29 anos, foram resgatados ontem do lago em uma pedreira desativada em Salto de Pirapora, região de Sorocaba. Eles eram procurados deste a tarde de sábado. As causas da morte serão apuradas. Segundo as famílias, eles eram mergulhadores experientes.