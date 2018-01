Resgatado corpo de jovem desaparecido no litoral de SP

O Corpo de Bombeiros de Bertioga, litoral sul de São Paulo, resgatou, na manhã desta quarta-feira, 4, o corpo do jovem de 20 anos que havia desaparecido no mar na Praia da Enseada, na última segunda-feira. Ele era a última vítima de afogamento que estava sumido.

De acordo com os bombeiros, o corpo do rapaz foi encontrado boiando por volta das 7h30, por um barco de pesca, perto do Forte São João, na mesma praia onde ele afogou. O jovem morava em São Paulo e passava o feriado prolongado no litoral com a família.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na tarde de terça, o corpo de outro jovem de aproximadamente 21 anos foi encontrado na Praia do Arrastão, em São Sebastião, litoral norte do Estado. Assim, subiu para sete o número de vítimas de afogamento durante o feriado. Os guarda-vidas realizaram 117 salvamentos em toda a orla de São Paulo nos três dias. O número, considerado alto, é proveniente da grande quantidade de turistas que lotaram as praias nos dias de sol e calor.

Duas pessoas morreram no sábado, uma em Ilha Comprida, no litoral Sul, e uma em Santos. Na Praia do Boqueirão, houve um afogamento secundário, pois a vítima, um homem de 60 anos, passou mal com água na altura da cintura e acabou morrendo no hospital. No domingo, um idoso de 74 anos se afogou em Peruíbe, depois de ter entrado no mar e conseguido salvas duas crianças que se afogavam.

(Com Solange Spigliatti e Rejane Lima)