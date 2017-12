Reservatório garante água para Fortaleza e Pecém A água do Açude Castanhão é canalizada para reservatórios que abastecem Fortaleza e o porto e complexo industrial de Pecém. Durante as audiências públicas sobre a obra, a população local argumentou que poderiam ser construídos cinco açudes menores no lugar de um grande, sem ter de removê-la dali. Técnicos do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) dividiram-se entre favoráveis e contrários. Mas a linha de argumentação que prevaleceu foi a de que só um açude grande poderia garantir o abastecimento de água da capital cearense, em caso de sequência de três anos de seca. A topografia da área onde ficava Jaguaribara foi considerada a ideal para a confluência dos rios e canalização da água por gravidade até o litoral. A barragem serviria também para evitar as cheias do Jaguaribe. / L.S.