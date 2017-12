Reserva privada amplia proteção em até 60% Talvez a maior vantagem de criar uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) na Serra da Bocaina não seja só ter mais um trecho de mata protegida, mas principalmente criar ligações com outros remanescentes de modo a estabelecer um corredor para a biodiversidade. Grandes felinos, primatas e aves precisam de grandes áreas para se desenvolver. Em São Paulo e no Rio há os maiores maciços de áreas protegidas de Mata Atlântica, mas 80% do que resta do bioma está em áreas particulares, segundo a ONG SOS Mata Atlântica.