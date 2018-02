Reserva lança selo com AfroReggae A Reserva não desfilou nesta edição da SPFW, mas a marca aproveitou o evento para lançar o selo AR em parceria com a ONG AfroReggae, do Rio. A renda com a venda dos produtos da marca será revertida para projetos de inserção social, como o Empregabilidade, gerenciado atualmente pela detenta Roseli dos Santos Costa, de 44 anos. Ela passou 12 anos presa e hoje vive em regime semiaberto. / V.F.