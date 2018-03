Requerimento pede CPI para investigar aéreas Com 203 assinaturas - 32 a mais do que o mínimo de 171 - foi apresentado ontem na Câmara dos Deputados requerimento para criar CPI destinada a investigar as empresas aéreas. Mas o presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS), disse que não acredita no início imediato dos trabalhos, pois seis comissões estão à espera de instalação. De acordo com o requerimento de criação da CPI das Cias. Aéreas, elas descumprem o Código de Defesa do Consumidor e a política nacional de aviação civil.