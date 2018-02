República é reduto de homens de várias idades O bairro da República, no centro, está no top 3 na lista de mais homens em qualquer faixa etária do ranking. Entre 24 e 39 anos, é o distrito que lidera - 54,4% dos seus moradores são do sexo masculino. Uma boa parte diz respeito aos moradores homossexuais - o IBGE encontrou cerca de 1.100 pessoas do mesmo sexo morando juntas no bairro e a maior parte delas era de homens.