República do Líbano pode ter cratera por 6 meses

Segundo a Prefeitura, a laje da galeria de águas pluviais do Córrego Uberaba, que passa embaixo da via, não aguentou o excesso de chuva e desmoronou. A galeria e o pavimento terão de ser refeitos. As obras começaram com a desobstrução da galeria e a contenção das laterais. Por se tratar de um serviço emergencial, o prazo legal para a conclusão é de 180 dias.

Até lá, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) recomenda aos motoristas que evitem a região. Mas quem precisa passar pela via deve prestar atenção aos desvios.

Faixa reversível para ônibus foi instalada na Avenida República do Líbano, entre as Alamedas dos Arapanés e Jauaperi, no sentido centro.

Alertas. O prefeito Fernando Haddad (PT) afirmou que a Defesa Civil deve emitir alertas à população em dias com previsão de fortes chuvas para evitar casos como os das duas pessoas que morreram sábado, tragadas pela enxurrada. A ideia é usar meios de comunicação para orientar a população. "Temos de ter comunicação mais pró-ativa. Se sabemos que haverá chuva forte, com antecedência temos de nos comunicar mais firmemente com a sociedade", disse. "Por exemplo, em dias de temporal, crianças não devem estar sozinhas na rua e carros não podem ficar sob árvores onde há acúmulo de água." /ADRIANA FERRAZ e ARTUR RODRIGUES