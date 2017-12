Representantes de bairros atuam como vereadores em NY A representação por bairros funciona nos legislativos das principais metrópoles do mundo há quase meio século. Em Nova York, por exemplo, os 51 conselheiros do "City Council" são escolhidos por meio do voto distrital nas cinco maiores regiões da metrópole americana de 8,5 milhões de habitantes - Manhattan, Bronx, Brooklyn, Queens e Staten Island.