Representante comercial é enterrado no ABC O representante comercial Rafael Paulo Nunes de Carvalho, de 32 anos, de Santo André, foi uma das 235 vítimas do incêndio na boate Kiss, em Santa Maria, na madrugada de domingo. Ontem, usando camisas e bandeiras do São Paulo Futebol Clube, parentes e amigos acompanharam seu enterro no Cemitério das Lágrimas, em São Caetano do Sul.