Represa que vai 'salvar' Cantareira tem clima similar

Apontada como um trunfo no projeto de transposição de água da Bacia do Rio Paraíba do Sul para o Sistema Cantareira, a proximidade entre as Represas Jaguari, em Igaratá, e Atibainha, em Nazaré Paulista, põe em xeque proposta feita pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB). A ideia é aumentar a capacidade do principal manancial paulista sem comprometer o reservatório que abastece também o Estado do Rio.

O governador sugeriu à Agência Nacional de Águas (ANA) que a reversão de água entre os dois reservatórios só seja liberada quando o nível das represas estiverem abaixo de 35% ou acima de 75% da capacidade. O objetivo, segundo Alckmin, é "garantir segurança hídrica" aos dois sistemas para evitar crises de estiagem como a atual e de cheia como a que ocorreu no Cantareira entre 2010 e 2011, com abertura de comportas.

Especialistas ouvidos pelo Estado apontam, porém, que, por ficarem a apenas 15 km de distância, as Represas Jaguari e Atibainha estão sob regime climático similar. Por isso, apresentam um "padrão hídrico" semelhante. Ou seja, costumam secar ou encher na mesma época do ano.

"A série histórica mostra que os dois reservatórios têm o mesmo comportamento hídrico. Quando um está cheio, o outro também está. Quando um seca, o outro também seca. Por isso, é difícil imaginar a transferência de água de uma represa para outra", disse o presidente do Comitê da Bacia do Alto Tietê, Chico Brito, prefeito de Embu das Artes pelo PT.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para o coordenador de Pesquisa e Desenvolvimento do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), Javier Tomasella, as semelhanças fazem com que a chance de os dois reservatórios terem o mesmo comportamento hídrico seja de 99%.

"Nada impede que uma região tenha chuvas mais intensas que a outra. Mas, como a distância entre as barragens é pequena, a tendência é ter padrões de precipitação muito similares. Aparentemente, se tiver uma estiagem severa de um lado, também haverá do outro", afirmou Tomasella.

Registros. O Estado levantou os eventos mais críticos registrados no Cantareira na última década e confrontou com a situação da Represa Jaguari na mesma época. Em 2004, ano da última grande seca do manancial que abastece 47% da Grande São Paulo e a região de Campinas, o Cantareira estava com 23,4% da capacidade em 8 de janeiro. A represa de Igaratá batia a marca de 27,5% no mesmo dia, segundo a Companhia de Saneamento Básico de São Paulo (Sabesp) e o Operador Nacional do Sistema Elétrico.

Seis anos depois, o Cantareira transbordou no verão. Em 8 de janeiro, o nível atingiu 97,4% da capacidade. Na mesma data, o Jaguari estava mais cheio, com 105,2%. E hoje, na pior crise de estiagem do Cantareira, que chegou a 13,8% anteontem, a represa de Igaratá também tem nível crítico (38,9%).

Em nenhum desses casos, a transposição com as regras propostas por Alckmin poderia ser feita. O governador disse que antecipou a obra, que estava prevista apenas para 2025, porque ela é mais rápida. Ao custo de cerca de R$ 504 milhões, ela está estimada para o segundo semestre de 2015. Pelo canal, será possível remanejar, em média, 5,1 mil litros por segundo.