Repórter sofre fratura em manifestação

A Polícia Militar afirma que ele foi agredido por manifestantes durante o ato, perto da Biblioteca Mário de Andrade.

A TV Globo nega a informação passada pela sala de imprensa da PM. De acordo com a assessoria de imprensa da emissora, o jornalista caiu e se machucou. O Hospital Sírio-Libanês não deu detalhes sobre o paciente.

A amigos, o cinegrafista teria dito que sentiu um "tranco" nas costas enquanto filmava a manifestação. Naquela noite, vários manifestantes, incluindo grupos que usam a tática black bloc, fizeram um "catracaço" no Metrô. Houve tensão entre os manifestantes e os seguranças da companhia.

"A polícia invadiu o metrô, atrás dos black blocs, entrou no vagão em que estávamos, expulsou de dentro do vagão os trabalhadores que estavam voltando para casa, causando pânico", escreveu o grupo Black Bloc SP no Facebook.

O Sindicato dos Metroviários enviou nota de repúdio à ação da PM./A.R. e M.G.