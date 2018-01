Repórter e fotógrafa espanhóis são furtados em Porto Feliz

SOROCABA - Um casal de jornalistas da Espanha destacado para a cobertura da Copa no Brasil foi furtado nesta segunda-feira, 9, em Porto Feliz, região de Sorocaba.

O repórter e a fotógrafa faziam a cobertura de um treino da seleção de Honduras, que está hospedada na cidade, e tomaram um táxi para seguir até o hotel. Na passagem pelo centro da cidade, o casal pediu ao taxista que fizesse uma parada, pois eles pretendiam comprar lanches numa padaria.

A dupla de jornalistas deixou câmera fotográfica, lentes, celulares e filmadora no veículo. Ao retornaram, o táxi não estava mais no local. Eles tentaram contato com o motorista pelo telefone, mas o taxista não atendeu as ligações.

A Polícia Militar não teve trabalho para localizar o taxista em sua casa, na periferia da cidade. Ele tentou negar o furto, mas as vítimas o reconheceram e os policiais encontram em sua casa os produtos furtados. Levado à Delegacia da Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante por furto.